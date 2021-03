Planungen laufen: In Altendiez soll ein Solarpark entstehen

„Die Energiewende in Deutschland hat sich als enorm wichtig in unserem Alltag verankert und tritt immer mehr in den Fokus der Betrachtung. Jedem ist bewusst, dass dieses Thema ein wichtiger Bestandteil unserer Zukunftsplanung darstellt. Die Frage, wie man damit umgeht und was jeder dazu beitragen kann, ist ständig präsent“, so Konrad Schuler, der Vorsitzende der Wählergemeinschaft Altendiez-Gemeinsam-Lebenswert (AGL). Die Planung und Umsetzung von Möglichkeiten zur Schaffung von erneuerbarer Energie beginnt vor der eigenen Haustür.