Ein neues Ratsmitglied in einer Ratssitzung per Handschlag zu verpflichten, erweist sich in Zeiten von Corona als unmöglich. Erst recht, wenn die Sitzung per Videokonferenz stattfindet. So oblag es jetzt Ortsbürgermeister Joachim Egert in der virtuellen Sitzung, Udo Bartels als Nachfolger von Sebastian Möbus zu ernennen. „Der Handschlag erfolgt später, doch zurzeit weiß niemand, wann das wieder der Fall sein wird“, begrüßte Egert das neue Mitglied der FWG-Fraktion.