Flacht/Holzheim

Dort, wo seit vielen Jahrzehnten am Pfingstwochenende die Handballer von Holzheim ihr Pfingstturnier ausrichten, fanden sich am Sonntagmorgen nicht nur Mitglieder der Kirchengemeinde Flacht zusammen, um mit weiteren Gläubigen der Orte Flacht, Niederneisen und Holzheim den ersten Gottesdienst seit dem Shutdown zu feiern. Da das traditionelle Handballturnier schon vor geraumer Zeit abgesagt worden war, kam Pfarrer Klaus Wallrabenstein auf die Idee, den Pfingstgottesdienst auf dem Gelände des Holzheimer Sportplatzes in den Aarwiesen zu feiern.