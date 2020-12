Flacht/Niederneisen/Holzheim

Nahezu täglich ändern sich die Corona-Regeln. Länder und Bund suchen weiter nach einer Strategie, um die Auswirkungen des Coronavirus einzudämmen. Klar ist, dass das Weihnachtsfest in diesem Jahr anders sein wird. Die RLZ fragt in einer kleinen Serie nach, wie für Menschen aus der Region das außergewöhnliche Jahr gelaufen ist und wie sie die Feiertage verbringen. In der heutigen Folge blickt Klaus Wallrabenstein, Pfarrer der Kirchengemeinde Flacht, Niederneisen, Holzheim, auf das bevorstehende Weihnachtsfest, auf die Zeit danach und zieht eine Bilanz seines bisherigen Corona-Jahres.