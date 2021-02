Ein junger Mann, der inzwischen in der JVA Wittlich eine Strafe absitzt, soll in der Diezer Justizvollzugsanstalt Mitarbeiterinnen seinen Penis gezeigt und manipuliert haben. Beide Vorfälle sollen sich an einem Tag kurz hintereinander ereignet haben. Der 23 Jahre alte Angeklagte stritt alle Vorwürfe ab.