Limburg

Rund zwei Jahrzehnte war Pallottinerpater Bernhard Pieler Pfarrer in der Limburger Pfarrei St. Marien, ehe er 2005 im Alter von 75 Jahren als Seelsorger in den Wallfahrtsort Kälberau, Stadtteil im unterfränkischen Alzenau, eine neue Tätigkeit übernahm. Vor zweieinhalb Jahren ist er nach Limburg zurückgekehrt, wo er am 17. April im Missionshaus seinen 90. Geburtstag feiern kann.