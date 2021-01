Weilburg

Vielen Brautpaaren hat die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr den schönsten Tag vermasselt. Statt mit Familie und vielen Freunden in großer Runde das Ja-Wort zu feiern, wurden Hochzeiten abgesagt, auf dieses Jahr verschoben oder in kleinem Kreis zelebriert. Was in diesem Jahr möglich sein wird, vermag derzeit noch keiner abzuschätzen. Aber schon jetzt steht fest: Die Hochzeitsmesse in Weilburg Anfang Februar findet nicht statt. Das schmerzt auch die Aussteller.