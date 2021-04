Mehr als 150 Menschen nahmen das Angebot von Pfarrerin Anneke Peereboom aus der evangelischen Kirchengemeinde Klingelbach an, sich zu einem Drive-in-Gottesdienst am Ostermorgen in Katzenelnbogen einzufinden. Nach der Einfahrt am Marktplatz gab es einen Leitfaden und eine Take-Away-Tüte, die zu sieben Stationen des Gottesdienstes und mehreren Helfern begleitete.