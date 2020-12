Ortspartnerschaft begann vor 30 Jahren: Was Holzappel und Frose seit 1707 verbindet

Holzappel/Frose

„30 Jahre deutsche Einheit“ – wahrlich ein Grund zum Feiern und zur Rückbesinnung für alle in Ost und West, die es gut meinen mit den freiheitlich-demokratischen Werten unseres Staatswesens. Die geschichtsbewussten Holzappeler und ihre zahlreichen Freunde in Frose bei Quedlinburg im neuen Bundesland Sachsen-Anhalt verbinden mit dem Nationalfeiertag der Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 2020 zugleich das 30-jährige Bestehen ihrer “Ortspartnerschaft auf historischem Boden“: Am 10. November 1990 – wenige Wochen nach der offiziellen Wiedervereinigung des nach dem Zweiten Weltkrieg geteilten deutschen Staates – besiegelten die beiden Gemeinden die Erneuerung ihrer freundschaftlichen Beziehungen, die weit zurückreichen bis in ihre gemeinsame Vergangenheit im früheren Fürstentum Anhalt-Schaumburg (1707–1812).