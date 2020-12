Diez

Rückkehr in vertraute „vier Wände“: Der Orthopäde Dr. Stanislaus Konzal praktiziert seit 1. Oktober wieder im ersten Stock des Vincenz-Krankenhauses Diez, nach seiner langjährigen Praxistätigkeit in der Bahnhofstraße. Damit schließt sich ein Kreis seines beruflichen Werdegangs: Denn vor 13 Jahren war er exakt in denselben Räumlichkeiten tätig, jetzt praktiziert er dort unter dem Dach des MVZ am Krankenhaus Diez. In der Zwischenzeit hatte er im Westerwald ein zertifiziertes Zentrum für Endoprothetik aufgebaut und geleitet. Der in Diez wohnhafte Mediziner gilt im weiten Umfeld als bekannte chirurgische Kapazität rund um Hüfte und Knie. Sein gesamtes Team begleitete ihn in die neue Praxis.