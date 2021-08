Die Musik spielt wieder in Oranienstein! Seit ihrer Gründung vor 25 Jahren haben sich die Oraniensteiner Konzerte den Ruf erworben, musikalische Weltklasse für alle im familiären Rahmen der Oraniensteiner Schlosskapelle zu ermöglichen. Diesem Anspruch wurde die Konzertreihe der Stadt Diez am vergangenen Samstag wieder einmal in besonderer Weise gerecht.