Diez

Auch bei den Oraniensteiner Konzerten ging es am Wochenende nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder weiter. Wie wird man den vielen Abonnenten gerecht, wenn maximal 50 Leute in ein Konzert kommen dürfen, wo es sonst dreimal so viele sind? Die Lösung: Man gibt drei Konzerte hintereinander, ein Mammutprogramm für die Musiker, die das aber gerne taten. So groß war ihre Freude, endlich wieder live vor Publikum spielen zu können.