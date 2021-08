„Back to the Roots“, zurück zu den Wurzeln, so war der Open-Air-Tag im alten Kalkwerk mit acht Kalkwerkbands und einer Ausstellung in der Kunsthalle mit Elias Rosenberg überschrieben. Zurück zu den Wurzeln deshalb, da die Bands nach der Corona-Zwangspause mit zwei abgesagten Kalkwerk-Festivals mit einer Riesenfreude auf die Open-Air-Bühne im „Kalk“ zurückkehrten, aber auch, um an die Ursprünge des Kultfestivals zu erinnern.