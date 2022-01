Trotz der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante ist die Lage in den drei Krankenhäusern im Landkreis Limburg-Weilburg, die Covid-19-Patienten aufnehmen, bisher stabil. Einen deutlichen Anstieg an Patienten, die an Corona erkrankt sind, hat jedoch das St.-Vincenz-Krankenhaus auf den Normalstationen an den Standorten Limburg und Diez zu verzeichnen.