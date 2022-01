Das begonnene Jahr 2022 bringt für Menschen, die der Diagnostik bedürfen, eine bahnbrechende Neuerung. Die seit Jahrzehnten an ihrem Hauptstandort am Limburger Neumarkt etablierte Gemeinschaftspraxis für Radiologie RLN hat eine weitere Röntgenpraxis in dem neuen Medzentrum in Weilburg eröffnet.