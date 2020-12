Schiesheim

Geht man am Schiesheimer Rathaus entlang, hallt einem von oben das hungrige Piepen junger Mehlschwalben entgegen. Neugierig heben sie ihre schwarz-weißen Köpfe aus dem lehmigen Nest und sehnen den nächsten Besuch ihrer Eltern herbei. Insgesamt neun Nester befinden sich am Rathaus, in mühevoller Kleinstarbeit von den Luftakrobaten aus Lehm geformt und an der rauen Hauswand befestigt. Von oben sind die Jungen durch den Dachüberstand geschützt.