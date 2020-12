Nikolaus nutzt Sprechanlage: Grundschule bewahrt Brauchtum

Hahnstätten

Damit hatte in diesem Jahr sicher niemand gerechnet: Der Nikolaus besuchte die Grundschule Hahnstätten trotz der Corona-Pandemie. Natürlich musste die traditionelle Nikolausfeier diesmal anders gestaltet werden, denn gemeinsam im Atrium durfte nicht gefeiert werden. So hatte sich das Kollegium der Grundschule etwas Neues einfallen lassen: Der Nikolaus saß im Sekretariat und hat seine Grüße an die Kinder durch die Schullautsprecheranlage übermittelt. Natürlich durfte dabei auch das traditionelle „Von drauß' vom Walde komm ich her“ nicht fehlen, aber als Überraschung hat der Nikolaus für die Schüler die erste Strophe unseres Weihnachtsklassikers „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen.