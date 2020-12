Niederneisen

Zwei – vier – vierzehn. Diese drei Zahlen wirkten am Freitag und Samstag für aktive Tänzer aus der Region wie ein Anziehungsmagnet. Mehrere Hundert Akteure der unterschiedlichsten Schau- und Tanzformationen unterzogen die Bühne in der ehrwürdigen Halle einem Belastungstest. Über 30 Formationen waren zum 14. Erwachsenenturnier, zum vierten Tanzturnier für Kinder- und Jugendtanzgruppen sowie zum zweiten „Männer-Gaudi-Tanzabend“ in die Aargemeinde angereist. Ein Mammutprogramm, was sich die Verantwortlichen der TuS Niederneisen da vorgenommen hatten. Federführend hatten Natascha Habke und Desireé Lieber (Abteilung Tanz bei der TuS) die Planung aller drei Veranstaltungen übernommen.