Die Aartalhalle in Flacht war das Ziel von zahlreichen Bürgermeistern, Schulleiterinnen und Schulleitern, Abgeordneten, Ratsmitgliedern und interessierten Eltern und Bürgern aus dem Aartal. Landrat Frank Puchtler hatte zur Vorstellung des am 12. Dezember in Betrieb gehenden neuen Bus-Linienbündels Aartal zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.