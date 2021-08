In Limburg hat Nassim Schäfer mit ihrer Kaffeerösterei „Fare Tredici“ einen Glückstreffer gelandet – für sich, aber auch für ihre Kunden und für die Stadt. Jetzt will die Unternehmerin zusätzlich in Niederneisen ihr Glück machen. In ihrem Wohnort möchte Nassim Schäfer an der Aarstraße eine große Scheune zur Produktionsstätte umgestalten und dort später auch einen kleinen Hofladen einrichten.