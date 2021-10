Neuen Mitarbeiter vorgestellt: VG Diez hat jetzt einen Klimaschutzmanager

„Die Extremwettereignisse der letzten Wochen in Rheinland-Pfalz, aber auch im Mittelmeerraum und in Nordamerika, haben uns in unserer Entscheidung bestärkt, dass Klimaschutz ein notwendiges Handlungsfeld für eine öffentliche Kommunalverwaltung ist“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Michael Schnatz.

„Wir müssen unseren Beitrag jetzt leisten und dürfen nicht länger zögern.“ Wie vom Haupt- und Finanzausschuss in dessen Sitzung im Juni beschlossen, wurde Richard Koch als neuer Klimaschutzmanager eingestellt und trat bereits seine Stelle in der VG Diez an.

Koch hat das Studium „Erneuerbare Energien“ absolviert und lebt nun mit seiner Familie in Diez. Seine Kernaufgabe wird die Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die VG Diez sein. Im Zuge einer Untersuchung des Ist-Zustandes in der Verbandsgemeinde zu den bereits erfolgten Klimaschutzmaßnahmen werden auch die Emissionen von Treibhausgasen innerhalb der Grenzen der 22 Ortsgemeinden sowie der Stadt Diez ermittelt.

Daraus ergeben sich entsprechende Handlungsfelder und womöglich Potenziale zur Einsparung von Treibhausgasen, was auch die Lebensqualität der Einwohner erhöhen wird. Daneben gilt es, weitreichende Vernetzungen zu anderen Klimaschutzmanagern und zu allen relevanten weiteren in diesem Kontext handelnden Personen und Institutionen in der Region aufzubauen.

Für Klimaschutzmanager Koch ist seine neue Stelle mehr als nur ein Job: „Ich möchte gemeinschaftlich und auf kommunaler Ebene gern etwas bewegen. In Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren kann der Weg für mehr Klimaschutz und das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels geebnet, aber auch ein lebenswertes städtisches Umfeld geschaffen werden.“

Er ermutigt alle Interessierten, sich an diesem Prozess zu beteiligen. „Meine Aufgabe sehe ich in der Koordinierung, Mobilisierung und natürlich auch in der Initiierung von Maßnahmen.“ Er betont: „Jede Maßnahme ist am effektivsten, wenn sie von möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen wird.“

Die Stelle des Klimaschutzmanagers habe Querschnittsfunktion und „die damit einhergehenden Aufgabenstellungen wirken somit in alle Fachbereiche der gesamten Verwaltung“, so Fachbereichsleiter Torsten Loosen. Schon in der Vergangenheit setzte die Verbandsgemeinde zahlreiche klimafreundliche und -schützende Maßnahmen um: Der Einsatz von mehreren Hybridautos im Dienstfuhrpark der VG spart ebenso Treibhausgase ein wie die Sanierung der Gebäudehülle der Verwaltung.

Weitere große Potenziale sieht Koch in öffentlichen, betrieblichen sowie privaten Gebäuden – etwa Fotovoltaikanlagen, die sich bei Neubauten oder auch im Bestand ökologisch und auch finanziell rasch rechnen. Und auch das Verkehrskonzept in der Verbandsgemeinde kann noch fahrrad- und fußgängerfreundlicher gestaltet werden, zusätzliche Angebote können die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs steigern.

Privat nutzt Richard Koch oft das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Aber auch beim Einkaufen versucht er, sich auf das wirklich Notwendige zu beschränken und setzt auf Qualität statt Quantität: „Durch einen bewussten Konsum kann ich im Alltag einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Viele kleine Beiträge können am Ende einen großen Effekt haben.“

Kontakt: Richard Koch, Telefon 06432/501.145, E-Mail r.koch@vgdiez.de