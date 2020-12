Gutenacker

Schnäuzfalter, Schnapsdrossel, Dungfang, Durstspringer und Doserich: Der Wald rund um Gutenacker hat ein paar neue Bewohner – jedenfalls, wenn man den nun aufgetauchten Infoschildern glaubt, die an vier verschiedenen Stellen der Gemarkung stehen. Und die kommen offensichtlich gut an: „Heute entdeckt und für gut befunden“, heißt es zum Beispiel in den sozialen Medien. „Eine super Idee!“ und „Find ich gut“ pflichten andere bei.