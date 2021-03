„Der Rheingau-Taunus-Kreis hat die Lücke in der Versorgung mit der Einrichtung der Rettungswache in Hohenstein-Breithardt geschlossen“, erläutert der Sachgebietsleiter Rettungsdienst der Kreisverwaltung, Oliver Schütz. Die Rettungsfristen von zehn Minuten, in denen ein Rettungswagen nach Alarmierung an einem Einsatzort sein muss, würden sich dadurch weiter verkürzen, so der Kreis in einer Pressemitteilung.