Neue Maskenvorgaben, geringere Kundenzahl: Schärfere Corona-Regeln im Kreis Limburg-Weilburg kommen

Das Abwarten übers Wochenende hat nichts genützt: Die Corona-Inzidenz ist auch am Samstag und Sonntag im Landkreis über dem Schwellenwert von 100 geblieben. Am Montag nun beträgt die Inzidenz 117,2. Wie die Kreisverwaltung am Freitag für diesen Fall angekündigt hatte, werden nun verschärfte Corona-Regeln für den Kreis in einer Allgemeinverfügung erlassen. Diese werden ab Mittwoch, 8. September gelten.

Zunächst hatte die Verwaltung abwarten wollen, ob sich der Aufwärtstrend bei der Inzidenz nicht doch noch abflacht. Am Freitag wurde der hessenweite Schwellenwert von 100 zum ersten Mal überschritten.

719 Menschen befinden sich Stand Montag im Landkreis in Quarantäne. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell sechs mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Normalpflegebett und drei Personen im Intensivbett.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben nach Angaben der Kreisverwaltung bislang insgesamt 116.934 Menschen die Erstimpfung erhalten (67,9 Prozent), 108 471 sind vollständig geimpft (63,0 Prozent). Die Impfzahlen setzen sich zusammen aus Erst-, Zweit- und Einmalimpfungen im Impfzentrum Limburg, in Arztpraxen und im Impfzentrum Wiesbaden.

In der zweiten Woche nach dem Beginn der Schule nach den Sommerferien werden auch aus den Schulen neue Corona-Fälle gemeldet. So wurde unter anderem am Gymnasium Philippinum Weilburg, der Astrid-Lindgren-Schule Limburg, der Grundschule am Elbbach Hadamar und der Grundschule Dehrn Corona-Infektionen gemeldet.

Positive Fälle gibt nach Angaben des Kreises im Kindergarten St. Nikolaus Limburg, in der Kindertagesstätte Dehrn, der Kindertagesstätte Eschhofen und der Kindertagesstätte St. Ägidius Obertiefenbach. Eine Quarantäne musste in der Kita Konfetti in Steeden angeordnet werden. Neben den bereits bestehenden Regelungen der zweiten Eskalationsstufe gelten nun die Regeln der dritten und damit höchsten Eskalationsstufe in Hessen.

In den folgenden Bereichen gelten nun schärfere Corona-Regeln: