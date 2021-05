Wer in Deutschland eine sogenannte Drohne per Fernsteuerung durch die Lüfte manövriert, der muss einiges beachten. In den vergangenen Monaten haben sich die Regeln dafür stark verändert. Fachmann Johannes Thor aus Hasselbach verrät, worauf Kopterpiloten jetzt achten müssen und welche Vorteile solche Fluggeräte haben, wenn sie leichter als ein Päckchen Butter sind.