Limburg

Neue Geschwindigkeitsmessanlage: Stadt Limburg blitzt nun „semistationär“

Drei Tage Schulung stehen für das Team des Ordnungsamtes an, das künftig mit einem neuen mobilen Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in Limburg unterwegs sein wird. Der erste Einsatz ist schon geplant: am späten Freitagabend, 30. April, in der Mainzer Straße in Linter.