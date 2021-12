Diez

Neue Filiale in der Diezer Wilhelmstraße: Einkaufsmarkt bietet jetzt Postservice an

Die Deutsche Post eröffnete in diesen Tagen eine neue Partnerfiliale in Diez. Der Rewe-Markt von Rudolf Schmidt in der Wilhelmstraße 40 bis 42 ist ab sofort Partnerfiliale der Deutschen Post.