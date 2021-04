Diane Gerheim-Wagner von „Dianes Gaumenfreuden“ aus Netzbach ist in der heimischen Region keine Unbekannte und regelmäßig auf Märkten vertreten. Sie kocht leidenschaftlich gerne und ist nun am Dienstag, 4. Mai, ab 16 Uhr live in der Sendung „Hallo Hessen“ im HR-Fernsehen zu sehen.