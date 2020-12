Limburg-Offheim

Größere zusammenhängende Waldstücke gibt es in der Limburger Gemarkung nicht, der Wald gleicht eher Inseln in bebauten Bereichen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen. In den kleinen Beständen fallen Flächenrodungen besonders ins Gewicht, so auch im Offheimer Wäldchen.