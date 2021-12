Kein radfahrerfreundliches Wetter an diesem verregneten Tag, um das neue Fahrradparkhaus für Pendler und Pendlerinnen, die mit dem Rad den Weg in die Stadt bestreiten, zu eröffnen. Aber in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Werkstadt Limburg ist es trocken, warm und gut beleuchtet.