In der Geburtsstation eines Krankenhauses, im Geburtshaus oder daheim – es gibt viele Plätze, an denen Kinder das Licht der Welt erblicken. Nun kam es aber für Hebammen des Diezer Geburtshauses Lebensstern zu einem besonderen Einsatz, da es am Sonntagabend ein Kind sehr eilig hatte.