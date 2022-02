Gegenprotest und Winterregenwetter: Am Montagabend sind im Landkreis Limburg-Weilburg deutlich weniger Corona-„Spaziergänger“ auf die Straße gegangen als in der Vorwoche. In Limburg hat sich die Zahl mit geschätzten 250 Teilnehmern fast halbiert, in Weilburg sind mit circa 70 etwas weniger unterwegs gewesen – darunter offenbar auch wieder Neonazis.