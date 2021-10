Nach Zwangspause: Kreisbauernverband lädt wieder zum Tag der Landwirtschaft nach Limburg ein

Wie sieht es aus in den heimischen Ställen, auf den Feldern, Wiesen und Weiden? Seit Jahren informieren heimische Bauern über ihre Arbeit, ihre Tiere sowie den Anbau auf den Äckern beim Tag der Landwirtschaft in Limburg. Nachdem der Infotag im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallen war, lädt der Kreisbauernverband Limburg-Weilburg dieses Jahr wieder dazu ein und präsentiert mitten in der Stadt Landwirtschaft zum Anfassen.

Lange hatten die Organisatoren noch gezögert und die Entwicklungen bei den Corona-Zahlen beobachtet, jetzt ist die Entscheidung gefallen: In diesem Jahr wird der beliebte Tag der Landwirtschaft in Limburg wieder stattfinden. Als Termin dafür haben sich die Organisatoren den Sonntag, 31. Oktober, ausgesucht.

„Nachdem der Tag der Landwirtschaft 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, möchten wir 2021 an die erfolgreichen Veranstaltungen in den vorherigen Jahren anknüpfen, die auf großes Interesse in der Bevölkerung trafen“, teilt der Kreisbauernverband dazu mit. Einen Tag lang wollen die heimischen Landwirte in der Kreisstadt für Besucher präsent sein.

„Dem Kreisbauernverband ist es als Berufs- und Interessenverband ein großes Anliegen, Landwirtschaft und Verbraucher in den Dialog zu bringen. Anlässlich des Tags des offenen Hofes alle zwei Jahre kann die Bevölkerung landwirtschaftliche Betriebe besuchen. Anlässlich des Tags der Landwirtschaft kommen die landwirtschaftlichen Akteure gerne umgekehrt mal in die Stadt Limburg“, erklärt Jonas Bachmann als Geschäftsführer des Kreisbauernverbands dazu auf Anfrage.

Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr wolle man nun wieder an die gut besuchten Veranstaltungen dieser Art anknüpfen, die einige Tausend Besucher angelockt haben.

Mehrmals pro Tag nehmen die Menschen einen Imbiss oder komplette Mahlzeiten ein. Doch wer erzeugt die Lebensmittel dafür? Was davon wird im Landkreis Limburg-Weilburg produziert? Wie werden die Lebensmittel hergestellt? Welche Produkte stellen die Direktvermarkter im Kreis aus regionalen Erzeugnissen her? Worauf achten die heimischen Landwirte bei der Haltung ihrer Tiere und dem Anbau von Nahrungsmitteln? Diese und viele weitere Fragen wollen die Bauern ihren Gästen auf dem Tag der Landwirtschaft in Limburg an verschiedenen Informationsständen im Stadtgebiet beantworten.

Die Landwirtinnen und Landwirte wollen sich den Fragen der Bürger stellen und mit möglichst vielen von ihnen ins Gespräch kommen. Dazu kommen die Bauern mit einigen ihrer Tiere, Produkte und Maschinen in die Stadt. Zwischen 10 und 17 Uhr läuft das Programm. Dabei lautet der Schwerpunkt auf dem Neumarkt „Tierausstellung“.

Zu sehen sind dort dann Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Esel von Höfen aus der Umgebung. Beispielsweise kommen zwei Kälbchen vom Weinbacher Elkenhof, die Familie Grins von der Lahntalschäferei aus Runkel reist mit Schafen, Ziegen und einem Esel an. Viele der Tiere können von den jungen und älteren Gästen aus nächster Nähe ausgiebig angeschaut und gestreichelt werden.

Landmaschinen, mit denen die Bauern arbeiten, können in einer Ausstellung bestaunt werden, die auf dem Posthof der Werkstadt Limburg (Josef-Schneider-Straße) sowie dem Europaplatz und dem Bahnhofsvorplatz zu sehen ist. Einen dritten Schwerpunkt haben die Veranstalter auf den Bereich „Direktvermarktung“ gelegt.

Sowohl in der Werkstadt als auch auf Neumarkt und Kornmarkt gibt es dazu Stände mit Produkten aus der Region und Informationen über ihre Herstellung. Von 13 bis 18 Uhr werden in der Innenstadt außerdem mehr als 250 Geschäfte geöffnet sein, wie der CityRing Limburg für diesen Tag angekündigt hat.