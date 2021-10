Nach Vorfall: Trinkwasser in Oberneisen, Niederneisen und Flacht ist wieder keimfrei

Das Trinkwasser in Flacht, Niederneisen und Oberneisen kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. Eine Nachuntersuchung hat ergeben, dass kein coliformer Keim mehr festgestellt wurde und das Gesundheitsamt die Freigabe erteilt hat.

Im regelmäßigen Turnus wurden vierteljährlich Proben des Trinkwassers im Versorgungsgebiet Oberneisen, Niederneisen, Flacht durch die Verbandsgemeinde-Werke Aar-Einrich entnommen.

Bei einer Untersuchung am Samstag vor acht Tagen wurde dabei ein coliformer Keim festgestellt. Die Folge waren umfangreiche Maßnahmen wie die Benachrichtigung der betroffenen Bürger in Flacht, Niederneisen und Oberneisen über die von den Verbandsgemeinde-Werken durchgeführten Chlorung und die Empfehlung eines Abkochgebotes. up