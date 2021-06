Diez

Nach Verzögerung bei Tunnelarbeiten: Umleitung in Diez wird wieder aufgehoben

Eigentlich sollte die Umleitung wegen der Tunnelbauarbeiten in Diez am Samstag beendet sein, aber daraus wurde nichts. „Bei der Felssicherung am östlichen Portal hat die zuständige Firma das falsche Netz verwendet“, erklärt Dr. Kai Mifka, stellvertretender Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez.