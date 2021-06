Fünf Monate Bauzeit liegen hinter dem Team von Wäller Camp und dessen zahlreichen Helfern: Ab 1. Juli können Badegäste endlich wieder am Seeweiher Waldernbach ins Wasser springen, die Füße an der Beachbar in den Sand stecken, und die Kinder können sich auf dem neuen Spielplatz am Rand der Liegewiese austoben. Aber damit ist noch lange kein Ende der Bauarbeiten auf dem Gelände in Sicht.