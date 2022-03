Nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit: Tunnel in Diez wird nächste Woche eröffnet

Nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit ist der Tunnel in Diez nun fertig. Auch ein Eröffnungstermin steht nun fest.

Das millionenschwere Bauwerk wird am Samstag, 12. März, um 11 Uhr eröffnet. Dazu werden Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine rheinland-pfälzische Kollegin Daniela Schmitt (beide FDP) erwartet.

Der Tunnel führt in der Grafenstadt von der Kanalstraße zur Brücke am Schläferweg und soll die Anwohner in der Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten.

Der Tunnel ist zwar nur 335 Meter lang, doch ist sein Bau durch etlichen Herausforderungen erschwert worden, da die Strecke der Lahntalbahn an zwei Stellen unterquert werden musste. Ein Teil des Tunnels entstand in offener Bauweise durch Ausschachtung und spätere Deckelung, für einen anderen Abschnitt mussten sich die Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez durch massives Gestein bohren.