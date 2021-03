Er hat in der Weilburger Moschee randaliert und noch etliche weitere Straftaten begangen – nun muss ein 25-jähriger Mann nach seinem Gerichtsverfahren in eine psychiatrische Klinik. Insgesamt 19 Straftaten im Zeitraum zwischen Oktober 2017 und Februar 2020 hatte Staatsanwältin Birgit Huppers in der Anklageschrift gegen einen zuletzt in Limburg wohnenden 25-jährigen Mann somalischer Herkunft zusammengefasst.