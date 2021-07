Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die beiden Bussardküken aus Weyer haben eine neue Familie. Falkner Berthold Geis hat die Jungvögel im Villmarer Feld in den Horst eines anderen Bussardpaares gesetzt. Der erste Versuch an einem Nest in der Weyerer Hohlstraße war drei Tage zuvor gescheitert.