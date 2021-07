Nach Modernisierung: Finanz-Center der Naspa in Hahnstätten steht Kunden wieder zur Verfügung

Das Finanz-Center in der Kirchgasse 3 in Hahnstätten, das die Nassauische Sparkasse (Naspa) seit April modernisiert hat, steht den Kunden wieder zur Verfügung. Die Räume warteten nach dem Umbau mit moderner Optik, umfangreicher Technik und kompetenter Beratung auf, schreibt die Naspa in einer Pressemitteilung.

Finanz-Center-Leiterin Silvia Balzer freut sich, ihre Kunden im neuen Ambiente begrüßen zu können. „Wir haben 460.000 Euro in unser Finanz-Center investiert. Das ist ein klares Statement für Hahnstätten. Wir sichern damit Arbeitsplätze vor Ort“, sagte Naspa-Vorstandsmitglied Michael Baumann. „Niemand soll einen Grund haben, finanzielle Dienstleistungen außerhalb der Naspa zu nutzen. Wir investieren daher permanent in die Modernisierung unseres Filialnetzes.“

Landrat Frank Puchtler, VG-Bürgermeister Harald Gemmer und Ortsbürgermeister Joachim Egert machten sich ein Bild vom modernisierten Finanz-Center. „Gerade in Zeiten der Digitalisierung spielt der persönliche Kontakt zwischen Beratern und Kunden eine wesentliche Rolle. Auch die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig persönlich erreichbare Ansprechpartner in der Nähe sind“, so Puchtler.

„Ich bin froh, dass sich die Naspa in Zeiten zunehmender Beliebtheit von Online- und Smartphone-Banking zur Filiale am Ort bekennt. So ist sie nun auf Dauer in diesen Räumen für ihre Kunden und die Menschen in und um Hahnstätten da“, ergänzte Gemmer. „Die Filialen sind das Herzstück einer Sparkasse. Mit dem Umbau in Hahnstätten hat die Naspa in einen ihrer bedeutenden Standorte im Rhein-Lahn-Kreis investiert“, sagte demnach Egert.

„Wir bleiben gern in Hahnstätten vor Ort“, betont Guido Biron, Leiter Privatkundengeschäft Region Rhein-Lahn. „Mit der Neugestaltung unterstreichen wir zudem unseren Anspruch, uns konsequent auf die Wünsche unserer Kunden einzustellen. Auch wenn viele Leistungen heute digital angeboten werden, hat die persönliche und qualifizierte Beratung vor Ort einen unverändert hohen Stellenwert“, so Biron. Für „Lebendiges Dorf Hahnstätten“ übergab Biron eine Spende von 500 Euro an Ortsbürgermeister Egert.