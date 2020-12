Diez-Freiendiez

Als der Vorstand des SV Diez-Freiendiez im Juli des vergangenen Jahres die weitere Durchführung von Veranstaltungen in ihrer vereinseigenen Halle am Freiendiezer Wirt in der normalen Größenordnung (bis rund 500 Personen) untersagte, wirkte diese Maßnahme in der Stadt sowie in der Vereinslandschaft wie ein Schlag ins Kontor. Möglich waren ab sofort lediglich Veranstaltungen bis zu einer Größenordnung von 99 Personen. Grundlage für diese Entscheidung war ein Prüfbericht der VG Diez, der 2018 einige Mängel offenlegte.