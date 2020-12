Diez

Darauf haben viele Frühschwimmer, Vereine und Schulen gewartet: Das Oranienbad in Diez macht wieder auf. Ab Montag, 7. September, braucht man nicht mehr auf dem Trockenen zu sitzen, sondern kann sich wieder in den Fluten vergnügen – wegen Corona allerdings nur in begrenzten Gruppen, die einige Einschränkungen hinnehmen müssen. Im Hallenbad berichteten Betriebsleiter Detlef Reil und Marco Rosso, der Erste Beigeordnete der Stadt Diez, von den Regelungen.