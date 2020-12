Schiesheim

Das ging nun aber schnell: Jahrelang wurde in Schiesheim über die Sanierung und den Ausbau der Lindenstraße diskutiert – eine Straße, die gleichzeitig auch eine Hauptzufahrt zum Ort darstellt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor zwei Wochen wurde dann beschlossen, die Firma Normann aus Lohrheim mit den Arbeiten zu beauftragen. Gestern war es dann so weit – die ersten Bauarbeiten konnten beginnen.