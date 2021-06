Nach siebenmonatiger Zwangspause geht es mit den Oraniensteiner Konzerten nun wieder weiter. Da die Corona-Inzidenzahlen im Rhein-Lahn Kreis kontinuierlich sinken, laden die Veranstalter am Sonntag, 20. Juni, zu zwei hochkarätig besetzen Konzerten ins Schloss Oranienstein ein. Mit jeweils gleichem Programm finden die Konzerte an diesem Tag sowohl um 11 Uhr als auch um 15.30 Uhr in der Schlosskapelle statt.