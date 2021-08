„Haus Willi Hebgen. Diez – an der alten Lahnbrücke, Fernsprecher 222.“ Lang ist es her, dass diese Telefonnummer gewählt wurde. Nun erwacht das augenfällige Eckhaus mit schmückendem Erker, Ziergiebeln, Pilastern und aufgesetztem Turm am Fuße der Diezer alten Lahnbrücke wieder zu einem neuen Leben.