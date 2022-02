Nach Kontrolle: Mann fährt ohne Führerschein zur Polizei

„Fragen, die man besser nicht stellen sollte...“ – so überschreibt die Diezer Polizei eine aktuelle Pressemitteilung. Beim Lesen des Textes muss man wirklich mit dem Kopf schütteln.

Was ist passiert? Vor einigen Tagen wurde bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein in Limburg wohnender 24-Jähriger nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das von ihm gesteuerte Auto besitzt. Ihm wurde – wie üblich und auch im Rahmen des Verfahrens erforderlich noch einmal Gelegenheit gegeben, sich zum Vorwurf zu äußern, erklärt die Polizei. Dazu wurde ihm mit der Post ein Anhörbogen geschickt. Dieses Angebot nahm der Mann allerdings nicht an, sondern hatte offenbar eine bessere Idee:

Er zog es vor, zur Polizei nach Diez zu fahren, um sich dort zu seinem Fall zu erkundigen – und das mit dem Auto...

