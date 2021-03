Nach Kölner Missbrauchsgutachten: Bistum Limburg und Gerichtschef gehen getrennte Wege

Es ist eine schlichte Meldung der bischöflichen Pressestelle, die am späten Dienstagvormittag in den Mailpostfächern verschiedener Medien bundesweit eintrudelt. „Assenmacher beendet Dienst im Bistum Limburg“ heißt es darin unter anderem. Gemeint ist Prälat Günter Assenmacher, der Leiter des kirchlichen Gerichts im Bistum Limburg, dessen Posten auch als Offizial bezeichnet wird. Was allerdings mit keiner Silbe erwähnt wird: Bei dem bisherigen Chef des kirchlichen Gerichts der Diözese handelt es sich gleichzeitig um jenen Günter Assenmacher, der fünf Tage zuvor in gleicher Funktion im Erzbistum Köln suspendiert und von seinen Aufgaben freigestellt worden war. Denn die Gründe für den Abgang stehen im Zusammenhang mit dem zuletzt veröffentlichten Kölner Missbrauchsgutachten.