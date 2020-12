Diez

Die Stadt Diez war finanziell nie auf Rosen gebettet. Vielen Aufgaben als zentralem Ort in der Verbandsgemeinde Diez und daraus folgend hohe Ausgaben und Kosten in vielen Bereichen stehen unzureichende Einnahmen gegenüber. Landesrechnungshof und die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde haben für dieses Haushaltsjahr die Reißleine gezogen und den Etat nicht genehmigt. Eine Haushaltssperre war die Folge, ein Nachtragshaushalt muss aufgestellt werden. Die politischen Gremien in der Stadt müssen nun reagieren.