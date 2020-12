Elz

In einem Sägewerk an der B 8 bei Elz im Kreis Limburg-Weilburg ist es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einem Großbrand gekommen. Innerhalb von Minuten stand eine Halle des Werkes in Flammen. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar, allerdings konnte der Entstehungsort bereits eingegrenzt werden.