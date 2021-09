Einer der bekanntesten deutschen Gewaltverbrecher soll auch in Limburg zugeschlagen haben. Diese Nachricht sorgte Ende Juli für eine faustdicke Überraschung, als die Staatsanwaltschaft Köln seinerzeit eine mögliche Beteiligung von Thomas Drach an einem Geldtransporterüberfall in Limburg prüfen ließ. Nun scheint klar: Die Hinweise auf die Beteiligung des Reemtsma-Entführers an der Tat in der Domstadt an der Lahn verdichten sich.